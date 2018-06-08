В выходные в Петербург вернется тепло

По данным городского Гидрометцентра, 10 и 11 июня в Петербурге станет теплее.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 10 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до 17-19 градусов.

11 июня ожидается кратковременный дождь. Температура при этом поднимется до 20-22 градусов. Во вторник, 12 июня, погода будет похожей.

Напомним, в начале недели в нескольких районах города даже выпал град.

Ранее синоптики рассказали, когда в Петербург вернется лето а также про то, что май в городе стал самым теплым за последние 100 лет.

Фото: @spb_petersburg