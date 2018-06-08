Ночные автобусы будут курсировать по Петербургу три выходных подряд

В ближайшие выходные по Петербургу будут курсировать ночные автобусы: в ночь на 10, 11 и 12 июня, сообщает «Пассажиравтотранс».

Движение организуют по маршрутам, дублирующим линии метро. Автобусы будут курсировать с 00:00 до 06:00. Оплатить проезд можно как разовым билетом, так и электронным проездным.

Помимо этого в связи с празднованием Дня России в Петербурге отменили разводку мостов. С 13 июня станция метро «Чернышевская» не будет работать на вход в связи с капитальным ремонтом эскалатора.