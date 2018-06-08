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В Петербурге отменили разводку мостов в ночь на 13 июня

В Петербурге отменили разводку мостов в ночь с 12 на 13 июня, сообщает «Мостотрест».

Это связано с празднованием Дня России 12 июня. Городские мосты не разводят в праздничные нерабочие дни.  

«Мостотрест» также выпустил мобильное приложение «Мосты Петербурга», в котором можно оперативно узнать точный график разводки мостов. 

Напомним, россиян ожидают три выходных подряд, с 10 по 12 июня включительно. Суббота, 9 июня, стала рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник. 


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