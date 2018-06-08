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Киану Ривз гуляет по Петербургу в трейлере фильма «Сибирь»

 

В сети появился трейлер фильма Мэттью М.Росса «Сибирь», съемки которого частично проходили в мае прошлого года в Петербурге, а позирующий на фоне городских достопримечательностей голливудский актер стал настоящим мемом. 

Ривз играет охотника за драгоценными камнями Лукаса Хилла, который приезжает в Россию для продажи редких бриллиантов из своей коллекции. Партнер Хилла неожиданно пропадает, и герой отправляется на его поиски в Сибирь.

Помимо Ривза в фильме сыграли Молли Рингуолд, Ана Улару и Алекс Паунович. Премьера картины ожидается 12 июля. 


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