Киану Ривз гуляет по Петербургу в трейлере фильма «Сибирь»

В сети появился трейлер фильма Мэттью М.Росса «Сибирь», съемки которого частично проходили в мае прошлого года в Петербурге, а позирующий на фоне городских достопримечательностей голливудский актер стал настоящим мемом.

Ривз играет охотника за драгоценными камнями Лукаса Хилла, который приезжает в Россию для продажи редких бриллиантов из своей коллекции. Партнер Хилла неожиданно пропадает, и герой отправляется на его поиски в Сибирь.

Помимо Ривза в фильме сыграли Молли Рингуолд, Ана Улару и Алекс Паунович. Премьера картины ожидается 12 июля.