Появилась новая версия неформального гида по Петербургу для москвичей

Вышла новая версия неформального гида по Петербургу для москвичей. Так, в список мест, обязательных к посещению, вошел Порт «Севкабель» (о том, чем заняться в пространстве этим летом читайте здесь).

Среди культурных достопримечательностей, попавших в список — Главный штаб, Русский музей и Мраморный дворец. Авторы отдельно выделили Музей Арктики и Антарктики, а музей Фаберже назвали обязательным к посещению для москвичей. Манеж назвали составители гида назвали "местом силы".

В материале также рассказывают о том, где в Петербурге подают вкусные хинкали, а также лучшую паназиатскую и сербскую кухню. Жителям столицы, приезжающим в Петербург, также советуют, в каких магазинах ночью можно купить алкоголь и в каких местах может быть небезопасно.

Ранее в преддверии 100-летия Октябрьской революции, британская газета The Telegraph подготовила список 14 вещей, ради которых стоит посетить Россию и внесла Петербург в топ обязательных к посещению городов, а терминал Пулково назвала самым красивым аэропортом в мире. Издание The Guardian, в свою очередь, опубликовало новый гид по лучшим местам Петербурга.