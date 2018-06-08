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Генконсульство Великобритании в Петербурге прекратило свою работу

В Петербурге закрылось генконсульство Великобритании. Об этом заявил британский посол в России Лори Бристоу, сообщает ТАСС.

«К сожалению, эта глава нашей книги подходит к концу, это был не наш выбор. Сейчас непростое время для наших отношений. После атаки в Солсбери нам пришлось переосмыслить отношения с российским правительством», — заявил дипломат.

Решение о закрытии британского посольства в Петербурге было принято в середине марта. Несмотря на это визовые центры страны продолжат обслуживать петербуржцев. 

22 марта о прекращении всех запланированных мероприятий и программ в России заявил Британский совет.  Москва объявила о его закрытии и высылке 23 дипломатов в ответ на санкции Лондона после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Помимо этого в конце марта закрылось Генконсульство США в Петербурге.

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