Генконсульство Великобритании в Петербурге прекратило свою работу

В Петербурге закрылось генконсульство Великобритании. Об этом заявил британский посол в России Лори Бристоу, сообщает ТАСС.

«К сожалению, эта глава нашей книги подходит к концу, это был не наш выбор. Сейчас непростое время для наших отношений. После атаки в Солсбери нам пришлось переосмыслить отношения с российским правительством», — заявил дипломат.

Решение о закрытии британского посольства в Петербурге было принято в середине марта. Несмотря на это визовые центры страны продолжат обслуживать петербуржцев.