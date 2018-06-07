Петербургские автомобилисты заметили бегающего вдоль КАД лося

На дорогах Петербурга заметили лося, пишут очевидцы в паблике «Девяткино оnline». Животное бегает вдоль КАД.

В комитете по природопользованию Смольного отметили, что за май – июнь это уже третий случай, когда на петербургские дороги выходят лоси. Звери обычно обходят город по периметру, но иногда они сбиваются с пути и выходят к людям и машинам. «Даже годовалый лось — это мощное животное, которое весит около 100 кг и достигает высоты в холке до 1,5 метра. Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге. Если они заметили лося, то лучше остановиться или на низкой скорости покинуть данное место. В случае ДТП выставить дорожный знак и вызвать сотрудников ГИБДД», – рассказал начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета Николай Ахматович.

На КАД и шоссе на севере города появились дополнительные дорожные знаки. Гон молодых лосей продлится до конца июня. В Ленобласти, по данным охотничьего реестра, живет более 17 тысяч лосей.

За наезд на диких животных в зоне действия соответствующего знака полагается штраф – 40 тысяч рублей за лося, 20 тысяч рублей за косулю, 15 тысяч рублей за кабана.

По материалам «Фонтанки»