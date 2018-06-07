В Петербурге появится монумент, посвященный блокадному учителю

Петербургский скульптор Вячеслав Бухаев победил в конкурсе на лучший проект памятника блокадному учителю. Конкурс организовал РГПУ им. Герцена, пишет «Карповка».

Монумент будет представлять собой школьный класс, в центре которого будет стоять учительница. Ее образ вдохновлен картиной Бориса Угарова «Ленинградка. В 1941-м». Скульптурную композицию планируют установить к зиме 2019 года.

Перед учительницей установят девять парт и лавок, на которых высекут письма, фотографии, стихи и фамилии погибших в блокаду ленинградских педагогов. Позади центральной фигуры появится школьная доска, на которой детской рукой будет написано слово «Мама».

Ранее стало известно, что для нового музея блокады, который построит «Студия 44» Никиты Явейна, объявили сбор экспонатов среди петербуржцев. Помимо этого в здании бывшего Левашовского хлебзавода появится второй музей блокады, создание которого курировать будет петербургский историк и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Лурье.

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