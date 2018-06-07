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В Петербурге установят самый большой в Европе памятник коту

Рядом с ЦВЗ «Манеж» к 9 июня установят памятник коту, который, по замыслу авторов, станет самым большим в Европе.

Скульптуру высотой 6 метров выполнили экспериментальным методом скульптора Вильгения Мельникова: это цельнометаллический надутый металл. Памятник решили установить в честь Дня петербургского кота, который организует кафе «Республика кошек». 

Размеры скульптуры таковы, что под ней можно спокойно ходить. Автор Вильгений Мельников облачил кота в доспехи, которые защищают его от петербургской непогоды. Здесь можно предложить имя новому памятнику. 

 


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