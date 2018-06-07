Уикенд в Петербурге с 7 по 12 июня
Концерты Монеточки и «Аквариума», лучший петербургский музыкальный фестиваль «Стереолето», фильмы Кирилла Серебренникова и Ксении Собчак в прокате и вечеринка от Roots United в Севкабеле – рассказываем, чем заняться на длинных и очень насыщенных выходных в городе.
с 7 июня
«Мир Юрского периода 2» / Jurassic World: Fallen Kingdom
Пятый фильм серии выходит в прокат через четверть века после премьеры оригинальной картины Стивена Спилберга. Экс-менеджер населенного динозаврами парка Клэр (Брайс Даллас Ховард) и дрессировщик Оуэн (Крис Пратт) возвращаются на остров Нублар, чтобы спасти животных от извержения вулкана. Правда, выясняется, что их обманули: спасательная операция нужна для того, чтобы похитить рапторов и превратить их в универсальных убийц.
Пятый фильм серии выходит в прокат через четверть века после премьеры оригинальной картины Стивена Спилберга. Экс-менеджер населенного динозаврами парка Клэр (Брайс Даллас Ховард) и дрессировщик Оуэн (Крис Пратт) возвращаются на остров Нублар, чтобы спасти животных от извержения вулкана. Правда, выясняется, что их обманули: спасательная операция нужна для того, чтобы похитить рапторов и превратить их в универсальных убийц.
с 7 июня
«Лето»
Наивный байопик Виктора Цоя и Майка Науменко (с элементами мюзикла!) стал чуть ли не самым обсуждаемым фильмом года из-за ареста режиссера Кирилла Серебренникова и критики Бориса Гребенщикова, назвавшего его сценарий «ложью от начала и до конца». Специально для всех несогласных худрук «Гоголь-центра» вводит образ Скептика: тот периодически обращается напрямую к зрителю, сообщая, что этого всего на самом деле не было.
Наивный байопик Виктора Цоя и Майка Науменко (с элементами мюзикла!) стал чуть ли не самым обсуждаемым фильмом года из-за ареста режиссера Кирилла Серебренникова и критики Бориса Гребенщикова, назвавшего его сценарий «ложью от начала и до конца». Специально для всех несогласных худрук «Гоголь-центра» вводит образ Скептика: тот периодически обращается напрямую к зрителю, сообщая, что этого всего на самом деле не было.
с 7 июня
«Красотка на всю голову» / I Feel Pretty
Вдохновляющая бодипозитивная комедия с Эми Шумер. Далекая от навязываемых медиа стандартов внешности Эми после травмы головы начинает считать себя невероятной красоткой, что придает ей долгожданную уверенность в себе.
Вдохновляющая бодипозитивная комедия с Эми Шумер. Далекая от навязываемых медиа стандартов внешности Эми после травмы головы начинает считать себя невероятной красоткой, что придает ей долгожданную уверенность в себе.
с 7 июня
«Первые»
Вольный байопик Челюскина с номинантом «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгением Ткачуком в главной роли. По версии авторов фильма, покорял Север полярник-мореплаватель вместе с воспитанницей Беринга, к которой у него возникли романтические чувства.
Вольный байопик Челюскина с номинантом «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгением Ткачуком в главной роли. По версии авторов фильма, покорял Север полярник-мореплаватель вместе с воспитанницей Беринга, к которой у него возникли романтические чувства.
7 июня
19:30
киностудия «ЛенДок»
Концерт Павла Андреева
В Белом зале киностудии ЛенДок сыграет петербургский композитор, пианист, импровизатор и автор популярного видеоклипа #рояльвканьоне Павел Андреев. Музыкант продолжает серию проектов о единстве природы, музыки и человека. В этот раз зрители увидят новый проект - #рояльнагоре. На концерте гостей ждут презентация нового фортепианного альбома «Синегрия», премьера видеоклипа «Музыка Сфер» и фильм об истории создания проекта #рояльнагоре.
В Белом зале киностудии ЛенДок сыграет петербургский композитор, пианист, импровизатор и автор популярного видеоклипа #рояльвканьоне Павел Андреев. Музыкант продолжает серию проектов о единстве природы, музыки и человека. В этот раз зрители увидят новый проект - #рояльнагоре. На концерте гостей ждут презентация нового фортепианного альбома «Синегрия», премьера видеоклипа «Музыка Сфер» и фильм об истории создания проекта #рояльнагоре.
7 июня
A2
Концерт «Аквариум»
Самая бодрая из легендарных отечественных групп даст большой концерт в клубе А2. Презентовать свой новый альбом «Время N» Борис Гребенщиков планировал еще весной, однако выступление перенесли на лето из-за болезни музыканта. Вопреки нашим опасениям, уже в конце мая Борис Борисович продемонстрировал прекрасную форму на бесплатном концерте на Невском и даже породил новый мем, невозмутимо ответив стажеру полиции на вопрос: «А что за группа-то была?»
Самая бодрая из легендарных отечественных групп даст большой концерт в клубе А2. Презентовать свой новый альбом «Время N» Борис Гребенщиков планировал еще весной, однако выступление перенесли на лето из-за болезни музыканта. Вопреки нашим опасениям, уже в конце мая Борис Борисович продемонстрировал прекрасную форму на бесплатном концерте на Невском и даже породил новый мем, невозмутимо ответив стажеру полиции на вопрос: «А что за группа-то была?»
7-8 июня
19:00
Opera Concert Club
Концерт Монеточки
В вышедшем в конце мая альбоме «Раскраски для взрослых» подросшая Лиза Монеточка ловко и иронично препарирует рэп-тусовку, антиклерикальные мотивы и повсеместный инфантилизм. Из-за неожиданного ажиотажа организаторам пришлось поставить повтор концерта на следующий день.
В вышедшем в конце мая альбоме «Раскраски для взрослых» подросшая Лиза Монеточка ловко и иронично препарирует рэп-тусовку, антиклерикальные мотивы и повсеместный инфантилизм. Из-за неожиданного ажиотажа организаторам пришлось поставить повтор концерта на следующий день.
с 8 июня
Музей Эрарта
Выставка «Трудно быть богом»
В Эрарте откроется выставка костюмов и артефактов фантастического фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» по одноименной повести братьев Стругацких. На экспозиции покажут костюмы жителей Арканара, их оружие, музыкальные инструменты, предметы интерьера и декорации со съемочных площадок, а также эскизы к фильму и архивные фотографии со съемок.
В Эрарте откроется выставка костюмов и артефактов фантастического фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» по одноименной повести братьев Стругацких. На экспозиции покажут костюмы жителей Арканара, их оружие, музыкальные инструменты, предметы интерьера и декорации со съемочных площадок, а также эскизы к фильму и архивные фотографии со съемок.
9 июня
15:00
Новая Голландия
Открытая библиотека
Проект «Диалоги» перемещается по Новой Голландии. В этот раз разговоры пройдут в большом павильоне у главной сцены – в нем зимой был прокат коньков. Там Екатерина Шульман и Алексей Венедиктов обсудят новый срок Владимира Путина, Анна Данилова и Георгий Митрофанов поговорят о церкви и обществе, а Дмитрий Быков и Александр Эткинд затронут тему сопротивления.
Проект «Диалоги» перемещается по Новой Голландии. В этот раз разговоры пройдут в большом павильоне у главной сцены – в нем зимой был прокат коньков. Там Екатерина Шульман и Алексей Венедиктов обсудят новый срок Владимира Путина, Анна Данилова и Георгий Митрофанов поговорят о церкви и обществе, а Дмитрий Быков и Александр Эткинд затронут тему сопротивления.
9-10 июня
18:30-03:00
Главный штаб
Интеллектуальный марафон «Без названия»
Ночью с субботы на воскресенье в Главном штабе пройдет интеллектуальный марафон, посвященный выставкам «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» и «Арте Повера. Творческий прорыв». В программе: круглые столы, на которых обсудят революцию 1968 и влияние ее идей на историю искусства. Среди участников: Лев Лурье, Дмитрий Озерков, Аркадий Ипполитов, Анатолий Осмоловский, Кирилл Мартынов и Григорий Козлов. А также: авторские экскурсии, перфоманс от студии театр «Сдвиг» и DJ-сет GhostNoir.
Ночью с субботы на воскресенье в Главном штабе пройдет интеллектуальный марафон, посвященный выставкам «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» и «Арте Повера. Творческий прорыв». В программе: круглые столы, на которых обсудят революцию 1968 и влияние ее идей на историю искусства. Среди участников: Лев Лурье, Дмитрий Озерков, Аркадий Ипполитов, Анатолий Осмоловский, Кирилл Мартынов и Григорий Козлов. А также: авторские экскурсии, перфоманс от студии театр «Сдвиг» и DJ-сет GhostNoir.
10-11 июня
Artplay
Фестиваль «Стереолето»
Фестиваль перенесли на месяц раньше, сменили парковую локацию на кластер и добавили ночную программу с британской дрилл-н-бэйс звездой Squarepusher — то ли афтепати первого дня, то ли препати второго. Лайн-апа эксперименты не коснулись: проверенные Franz Ferdinand и Cigarettes After Sex и локальная поддержка от самой многообещающей молодежи от Гречки и «Пошлой Молли» до «Электрофореза» и «Увулы».
Фестиваль перенесли на месяц раньше, сменили парковую локацию на кластер и добавили ночную программу с британской дрилл-н-бэйс звездой Squarepusher — то ли афтепати первого дня, то ли препати второго. Лайн-апа эксперименты не коснулись: проверенные Franz Ferdinand и Cigarettes After Sex и локальная поддержка от самой многообещающей молодежи от Гречки и «Пошлой Молли» до «Электрофореза» и «Увулы».
10-11 июня
«Экспофорум»
Фестиваль «Старкон»
Фестиваль фантастики, кино и науки, которого мы чуть не лишились год назад по причине его финансовых проблем, возвращается с удвоенными силами: столько космонавтов с интересными рассказами в программе форума не припомнят даже старожилы. Марк Серов, Александр Мисуркин, Дмитрий Петелин и Олег Котов выступят в течение двух фестивальных дней — 10 и 11 июня — на главной сцене в «Экспофоруме». Их выходы будут чередоваться с конкурсами косплея, а параллельно на других площадках состоятся встречи с блогерами и телеведущими (будет даже сам Леонид Якубович!), кинопоказы, выставки и презентации.
Фестиваль фантастики, кино и науки, которого мы чуть не лишились год назад по причине его финансовых проблем, возвращается с удвоенными силами: столько космонавтов с интересными рассказами в программе форума не припомнят даже старожилы. Марк Серов, Александр Мисуркин, Дмитрий Петелин и Олег Котов выступят в течение двух фестивальных дней — 10 и 11 июня — на главной сцене в «Экспофоруме». Их выходы будут чередоваться с конкурсами косплея, а параллельно на других площадках состоятся встречи с блогерами и телеведущими (будет даже сам Леонид Якубович!), кинопоказы, выставки и презентации.
11 июня
16:00
Порт Севкабель
Вечеринка Day Off и Dekmantel
Команда Roots United устроит масштабный музыкальный дневной ивент нового формата в коллаборации с ключевым международным фестивальным брендом — Dekmantel. Событие задействует несколько только что переданных в эксплуатацию зон порта Севкабель, а также выход к набережной Финского залива. На двух сценах выступят британец Palms Trax, голландцы Boye, Dekmantel Soundsystem и Tom Trago. Отечественную сцену представят Kito Jempere, El и Shutta
Команда Roots United устроит масштабный музыкальный дневной ивент нового формата в коллаборации с ключевым международным фестивальным брендом — Dekmantel. Событие задействует несколько только что переданных в эксплуатацию зон порта Севкабель, а также выход к набережной Финского залива. На двух сценах выступят британец Palms Trax, голландцы Boye, Dekmantel Soundsystem и Tom Trago. Отечественную сцену представят Kito Jempere, El и Shutta
с 12 июня
Фильм «Дело Собчака»
Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.
Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.
12 июня
Двор «Бутылки»
Концерт Ibeyi
Парижские сестры-близнецы Наоми и Лиза-Каинде Диас используют в хип-хоп-треках необычное интонирование и напевы африканской народности йоруба, а также феминистские отрывки из дневников Фриды Кало и речей Мишель Обамы.
Парижские сестры-близнецы Наоми и Лиза-Каинде Диас используют в хип-хоп-треках необычное интонирование и напевы африканской народности йоруба, а также феминистские отрывки из дневников Фриды Кало и речей Мишель Обамы.
12 июня
«Космонавт»
Концерт Black Rebel Motorcycle Club
Американская группа делала что-то среднее между гаражным роком и шугейзом, но в новом альбоме Wrong Creatures решилась на эксперименты: как состоящий в байкерской банде (давшей название группе) герой Марлона Брандо в фильме «Дикарь», они протестуют ради протеста.
Американская группа делала что-то среднее между гаражным роком и шугейзом, но в новом альбоме Wrong Creatures решилась на эксперименты: как состоящий в байкерской банде (давшей название группе) герой Марлона Брандо в фильме «Дикарь», они протестуют ради протеста.
12 июня
Новая сцена Мариинского театра
Опера «Фальстаф»
В Петербурге продолжается фестиваль «Звезды белых ночей». 12 июня дважды покажут гвоздь программы – оперу «Фальстаф». Поздний Верди — это изощренные вокальные ансамбли, где восемь героев поют одновременно, и каждый по-разному и о своем, это блестящий оркестр, пластичная музыкальная декламация, вобравшая в себя и опыт Вагнера, и находки французской оперы. Опытный либреттист, друг и ученик Верди, композитор Арриго Бойто мастерски скрестил комедийную интригу из «Виндзорских проказниц» Шекспира с отрывками из английских исторических хроник.
В Петербурге продолжается фестиваль «Звезды белых ночей». 12 июня дважды покажут гвоздь программы – оперу «Фальстаф». Поздний Верди — это изощренные вокальные ансамбли, где восемь героев поют одновременно, и каждый по-разному и о своем, это блестящий оркестр, пластичная музыкальная декламация, вобравшая в себя и опыт Вагнера, и находки французской оперы. Опытный либреттист, друг и ученик Верди, композитор Арриго Бойто мастерски скрестил комедийную интригу из «Виндзорских проказниц» Шекспира с отрывками из английских исторических хроник.
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