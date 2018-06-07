Уикенд в Петербурге с 7 по 12 июня

10-11 июня «Экспофорум»

Фестиваль «Старкон»



Фестиваль фантастики, кино и науки, которого мы чуть не лишились год назад по причине его финансовых проблем, возвращается с удвоенными силами: столько космонавтов с интересными рассказами в программе форума не припомнят даже старожилы. Марк Серов, Александр Мисуркин, Дмитрий Петелин и Олег Котов выступят в течение двух фестивальных дней — 10 и 11 июня — на главной сцене в «Экспофоруме». Их выходы будут чередоваться с конкурсами косплея, а параллельно на других площадках состоятся встречи с блогерами и телеведущими (будет даже сам Леонид Якубович!), кинопоказы, выставки и презентации.