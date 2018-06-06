Артем Балаев сообщил редакции «Собака.ru», что покидает пост гендиректора ООО «Аврора» и выходит из состава учредителей компании. Вместе они стояли у истоков фестивалей «О, да! Еда!», «Бокал и рюмка», «Craft Weekend» и недели моды Aurora Fashion Week.

«Меня, наверное, можно назвать пионером фестивального движения России, ведь первый фестиваль – Модный десант – я провел в далеком 2002 году — 16 лет назад, но без сомнений ничего бы не удалось без команды. Вся команда О, да! Еда! продолжает работать над проектами, придуманными мною, так что уверен, что #одаеда в надежных руках!» – написал Балаев.

Артем добавил, что команду возглавит Елена Лебедева, которая раннее занимала руководящие посты в компаниях «Собака.ru», Ginza Project, Simple и других.

Также Балаев поделился дальнейшими планами в работе: они связаны с развитием новых концепций в ресторанной отрасли в Москве и Петербурге, развитием SMM-агентства BIG DIG, соучредителем которого он является, и другими проектами в сфере маркетинга современной потребительской культуры.

«Я дал джентльменское обещание не занимался ресторанными фестивалями, чтобы не создавать конкуренцию. В ближайшее время я выйду с одним крупным проектом».

Напомним, Артем Балаев окончил факультет журналистики СПбГУ, в 2002 году запустил проект «Модный десант», а позже создал Неделю моды Aurora Fashion Week Russia. В 2015 году руководство Недели приняло решение отменить все сезонные показы. Также вместе с Андреем Сливюком Артем открыл парикмахерскую BÕN в универмаге Au Pont Rouge, однако в декабре прошлого года он продал бизнес. В настоящий момент Балаев с дизайнером Сетой Яндиевой продолжает работу над созданием мусульманских платьев ручной работы под брендом YAND.