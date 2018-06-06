В Витебском вокзале открыли проход в легендарный ресторан, где любили сидеть Николай II, Ахматова и Блок
К Чемпионату мира по футболу реставраторы обновляют фасад Витебского вокзала. Особое внимание уделяют ресторану на втором этаже, который на протяжении 15 лет находился в аварийном состоянии.
Как рассказал «Собака.ru» блогер Никита Мурузин, специалисты закончили восстанавливать резные двери в форме подковы, и теперь любому посетителю из зала ожидания открывается вид на интерьеры в стиле модерн, которые были закрыты с 2003 года. Под аркой в начале XX века находились часы «Пальмовые ветви» и их также планируют отремонтировать.
В ресторане для пассажиров 1 класса чудом сохранился уникальный буфет-прилавок 1904 года с мраморной столешницей. За его стойкой когда-то сидели Николай II, Ахматова, Гумилев и Блок.
В начале XX века пассажиры первого класса переходили из ресторана в зал ожидания. В ходе реставрации специалисты уберут перегородку-новодел, которая разделяла помещения, а мраморный пол заменят на дубовый паркет. Атмосферные интерьеры воссоздают по старинным фотографиям.
Витебский вокзал был построен в 1837 году. Для того времени здание было настоящим чудом инженерной мысли: с механизмами и лифтами, которые доставляли чемоданы и саквояжи прямо к багажному вагону и были сделаны по примеру вокзала во Франции. Планировку продумали до мелочей, чтобы каждому пассажиру было удобно.
В будущем в помещении легендарного ресторана планируют открыть заведение не только с аутентичными интерьерами, но и кухней. Официантов оденут в форму начала 20 века, а в меню, возможно, появятся блюда, которые заказывали Иннокентий Анненский и Осип Мандельштам.
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