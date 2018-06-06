В Витебском вокзале открыли проход в легендарный ресторан, где любили сидеть Николай II, Ахматова и Блок

К Чемпионату мира по футболу реставраторы обновляют фасад Витебского вокзала. Особое внимание уделяют ресторану на втором этаже, который на протяжении 15 лет находился в аварийном состоянии.

Как рассказал «Собака.ru» блогер Никита Мурузин, специалисты закончили восстанавливать резные двери в форме подковы, и теперь любому посетителю из зала ожидания открывается вид на интерьеры в стиле модерн, которые были закрыты с 2003 года. Под аркой в начале XX века находились часы «Пальмовые ветви» и их также планируют отремонтировать.

В ресторане для пассажиров 1 класса чудом сохранился уникальный буфет-прилавок 1904 года с мраморной столешницей. За его стойкой когда-то сидели Николай II, Ахматова, Гумилев и Блок.