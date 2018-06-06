«Вот и лето прошло»: в Петербурге пошел град
Петербуржцы делятся фотографиями и видео летнего града. Снимки с побелевшими улицами выложили в Instagram жители Лахты, проспекта Науки в Калининском районе города, Парнаса, проспекта Художников. Очевидцы передают, что ветром по проезжей части раскидало пластиковые дорожные ограждения. Кроме того, сильный град прошел в Ленобласти — отметились постами в соцсетях жители Сертолово и Кировска.
На 6 июня синоптики обещали лишь кратковременный дождь, о граде они не предупреждали.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Петербург вернется лето а также про то, что май в городе стал самым теплым за последние 100 лет.
Ранее главный петербургский синоптик Александр Колесов рассказал, что период с 11 по 20 мая в городе стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. За последний месяц весны в городе зафиксировали не один температурный рекорд. Благодаря беспрецедентно теплой и сухой погоде в петербургских парках и скверах наблюдалось буйное цветение деревьев.
По материалам «Фонтанки»
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