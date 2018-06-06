«Вот и лето прошло»: в Петербурге пошел град

Петербуржцы делятся фотографиями и видео летнего града. Снимки с побелевшими улицами выложили в Instagram жители Лахты, проспекта Науки в Калининском районе города, Парнаса, проспекта Художников. Очевидцы передают, что ветром по проезжей части раскидало пластиковые дорожные ограждения. Кроме того, сильный град прошел в Ленобласти — отметились постами в соцсетях жители Сертолово и Кировска.

На 6 июня синоптики обещали лишь кратковременный дождь, о граде они не предупреждали.