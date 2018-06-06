Казанский собор на год спрячут под строительными лесами

В Петербурге начинается реставрация фасада Казанского собора. Здание покроют строительными лесами на целый год — работы планируют завершить к 15 мая 2019 года.

В городе также планируют отремонтировать фасады Римско-католического Храма Святой Екатерины на Невском проспекте, 32-34 А, Училищный дом им. Петра Великого на Петроградской набережной, 2-4 А. Строительными лесами покроют и Дом Н.В. Безобразовой на Сенной площади, 13 А.

Напомним, ранее мы писали о петербургском художнике Юрии Осинине, который самостоятельно изготовил и заменил старые таблички на петербургских мостах.