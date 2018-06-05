Роспотребнадзор: ни в одном из водоемов Петербурга нельзя купаться

Ни один из водоемов Петербурга не пригоден для купания этим летом. Таковы результаты проверки Роспотребнадзора по Петербургу.

Озеро Безымянное в Красном Селе, которое ранее считалось чистым, также в этом году не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

В выходные Роспотребнадзор по Ленинградской области опубликовал на сайте ведомства список водоемов, где этим летом можно купаться. 5 июня один из притоков Невы в Невском районе Петербурга, река Мурзинка, окрасилась в фиолетовый цвет.