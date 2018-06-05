На Невском проспекте на девушку упал информационный щит

На углу Невского проспекта и Большой Конюшенной на прохожую упал временный информационный щит, сообщают на сайте «Мегаполис».

По словам очевидцев, инцидент произошел еще 4 июня, видео в соцсетях опубликовали на следующий день. Прохожие поспешили на помощь пострадавшей. Они подняли знак и помогли девушки выбраться из под него. После этого все последовали по своим делам.

4 июня спасатели МЧС объявили в Петербурге оранжевый уровень опасности из-за шторма. Порывы ветра в некоторых частях города достигали 21 метра в секунду.