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На Невском проспекте на девушку упал информационный щит

 

На углу Невского проспекта и Большой Конюшенной на прохожую упал временный информационный щит, сообщают на сайте «Мегаполис».

По словам очевидцев, инцидент произошел еще 4 июня, видео в соцсетях опубликовали на следующий день. Прохожие поспешили на помощь пострадавшей. Они подняли знак и помогли девушки выбраться из под него. После этого все последовали по своим делам.

4 июня спасатели МЧС объявили в Петербурге оранжевый уровень опасности из-за шторма. Порывы ветра в некоторых частях города достигали 21 метра в секунду. 


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