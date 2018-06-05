Директор Русского музея: платный вход в Летний сад необходим по «экономическим показателям»

Летний сад будет закрыт для свободного посещения с 18 до 29 июня. Это будет связано с проведением фестиваля «Императорские сады России» (пройдет с 21 по 27 июня), а также монтажом и демонтажем его экспозиции. Об этом 5 июня заявил на пресс-конференции в Петербурге директор Русского музея Владимир Гусев.

Как уточнил глава музея, монтаж продлится с 18 до 21 июня, в это время Летний сад полностью закроют для посещения. Во время фестиваля вход в парк будет платным. А демонтаж продлится с 27 по 29 июня: в это время в Летний сад вновь невозможно будет попасть — даже за деньги.

Во время «Императорских садов» площадка будет работать на час дольше обычного — не до 22.00, а до 23.00.

Комментируя споры, возникшие в связи с вводом платы за посещение сада, Владимир Гусев отметил: «Я сам очень не хочу делать вход в Летний сад платным, но с нас сейчас требуют выполнение экономических показателей. Спонсорских средств не хватает, а мы должны еще и зарабатывать».

Директор Русского музея рекомендовал приобретать билеты заранее — так они обойдутся дешевле.

По материалам «Фонтанки»