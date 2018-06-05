«Лаборатория Касперского» выяснила, что в Петербурге самое небезопасное подключение Wi-Fi

Корпорация «Лаборатория Касперского» проверила точки доступа к Wi-Fi в 11 городах России, принимающих чемпионат мира. Выяснилось, что каждая пятая точка не применяет алгоритмы шифрования и аутентификации, из-за чего подключение к таким сетям может быть небезопасным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании.

В Петербурге оказалось наибольшее число небезопасных точек — 37 %. В Калининграде и Ростове-на-Дону этот показатель составил 35 % и 32 % соответственно. Самое безопасное подключение эксперты зафиксировали в Саранске (10 %) и Самаре (17 %).

Специалисты компании напомнили, что во время мундиаля может повыситься активность киберпреступников и порекомендовали запрещать автоматическое подключение к существующим сетям, не доверять публичному Wi-Fi без пароля и использовать безопасное соединение с сервером (HTTPS).