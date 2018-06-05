Петербургские диггеры спустились в тоннель строящейся станции «Горный институт»

Петербургские диггеры прокатились на поездах станции «Горный институт». Молодые люди открутили забор и прошли в открытую дверь копра вентиляционной шахты, по которой спустились на 60 метров вниз. Охраны на месте не было.

В тоннеле строящейся станции они сняли видео, в котором рассказали о назначении тех или иных подземных сооружений, затем подали напряжение и запустили электровоз, который строители используют для вывоза выкопанных подземных пород, доставки грузов и личного состава работников.

Диггеры отметили, что тоннели значительно подтоплены и рельсы буквально уходят под воду.

Напомним, в марте рабочие, которые прокладывали тоннель от строящейся станции метро Петербурга «Театральная» к «Горному институту» перестали выходить на работу из-за задержек зарплаты. В конце мая о задержках в выплатах заявили и строители станций «Новокрестовская» и «Беговая».