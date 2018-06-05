Петербуржцы придумали новые логотипы города в стиле Артемия Лебедева

Авторы телеграм-канала «Протестный Петербург» представили, как будут выглядеть альтернативные туристические логотипы Петербурга в стиле «Студии Артемия Лебедева». Среди вариантов — тюремная решетка, кукуруза (так называют Лахта Центр), «мост глупости» и духовные скрепы.

4 июня Комитет по развитию туризма Петербурга 4 расторг контракт со «Студией Артемия Лебедева» на использование туристического логотипа Петербурга. Причиной стало то, что в 2015 году по решению ФАС, власти города без предварительных торгов заключили контракт с дизайн-бюро за символическую сумму в 1 рубль, что является нарушением антимонопольного законодательства.