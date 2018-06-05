Приток Невы в Невском районе стал фиолетовым

В мае Мурзинка стала красной. Тогда в комитете по природопользованию сообщили, что специалисты не нашли в притоке Невы следов нефтепродуктов. Почему река поменяла цвет, неизвестно.

Река Мурзинка имеет богатый опыт смены цвета. В октябре 2016 года приток Невы окрасился в белый. За загрязнение к административной ответственности привлекли компанию «Балтикстрим». Однако точный ингредиент, изменивший цветность воды, установить не удалось. Уже в марте 2017 года водоём снова побелел.