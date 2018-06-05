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Приток Невы в Невском районе стал фиолетовым

Река Мурзинка, которая является притоком Невы и протекает в Невском районе Петербурга, окрасилась в фиолетовый цвет. Об этом сообщают местные жители в группе «Рыбацкое — наш район».

 

В мае Мурзинка стала красной. Тогда в комитете по природопользованию сообщили, что специалисты не нашли в притоке Невы следов нефтепродуктов. Почему река поменяла цвет, неизвестно.

Река Мурзинка имеет богатый опыт смены цвета. В октябре 2016 года приток Невы окрасился в белый. За загрязнение к административной ответственности привлекли компанию «Балтикстрим». Однако точный ингредиент, изменивший цветность воды, установить не удалось. Уже в марте 2017 года водоём снова побелел.


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