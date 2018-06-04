«Мост глупости» заковали в металлические цепи
Мост, получивший название «мост глупости», на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги оборудовали рамкой с металлическими цепями. Они будут звенеть при въезде под мост грузовых автомобилей.
Цепи конечно не цепи. Оторвут быстро. Положили лежачих полицейских ещё. Как думаете, бложик можно закрывать? :) pic.twitter.com/Wa9ytBizwd— Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.
Переправой ранее занялся вице-губернатор Игорь Албин: он дал поручение комитету по развитию транспортной инфраструктуры в течение трех дней установить знаки, информирующие о габаритах высоты проезда под мостом.
Напомним, 27 мая путепровод на Софийской улице, прозванный в Петербурге «Мостом глупости» отметил собственный юбилей, «поймав» 150-ю «Газель», что вызвало очень широкий общественный резонанс. На нем висит плакат: «Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!» — и, тем, не менее, машины продолжают игнорировать это сообщение. По этому случаю научный сотрудник петербургского Института Пастера вырастил в чашке Петри картину из бактерий. Об этом сообщает официальный Twitter переправы.
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