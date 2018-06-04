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Фоторепортаж: как выглядит пляж с розовыми фламинго на Новой Голландии

У пляжа в Петропавловской крепости появился конкурент: 1 июня на Новой Голландии открыли песчаный пляж с бирюзовыми лежаками и ярко-розовыми надувными фламинго в воде. Петербуржцы получили возможность загорать (в купальниках!) прямо в историческом центре города — и, кажется, невероятно этому рады. Горожане делятся снимками с новой летней достопримечательности в Instagram.
 
 

Публикация от @guliailina


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