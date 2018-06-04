В выборгском парке Монрепо горело семь гектаров леса
В выборгском парке-заповеднике Монрепо в выходные горело семь гектаров леса. В воскресенье пожар в охватил площадь примерно в 4 гектара. В субботу горело 3 гектара леса.
Сообщение о пожаре в воскресенье поступило примерно в 13:47, ликвидировать возгорание удалось только к к 23:00. «К месту тушения направлен пожарный поезд города Выборга ОАО "РЖД"»,- говорилось в сообщении МЧС.
Всего к ликвидации горения было привлечено 47 человек и 10 единиц техники. Спасатели заверили, что угрозы перехода огня на жилую застройку не было.
В Ленинградской области был введен оранжевый уровень опасности из-за высокой вероятности лесных пожаров.
Ранее в Монрепо закончили реставрацию павильона «Храм Нептуна», который сгорел в июне 2011 года.
По материалам «Фонтанки»
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