Петербургские канатоходцы прошли через Крюков канал

В ночь на 3 июня петербуржцы заметили канатоходцев, которые ходили по стропе между берегами Крюкова канала. Двое молодых людей упражнялись в умении сохранять равновесие. Страховкой им служило только собственное бесстрашие.

Как рассказали очевидцы, вышагивающих над водой Крюкова канала канатоходцев заприметили около трех ночи. Двое парней передвигались по натянутой между берегов строительной стропе.

Страховку в ночных сумерках очевидец не разглядел, но предположил, что ребята опытные. Один из них специально раскачивал канат для зрелищности.

По материалам «Фонтанка.ру»

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