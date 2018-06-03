Проблему «Моста глупости» решили при помощи супермена с лицом вице-губернатора Петербурга

У «Моста глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге неизвестные установили картонного супермена с лицом вице-губернатора города Игоря Албина. «Мост глупости нуждается в своем герое!» — написала автор видеоролика, в котором показали новый подарок знаменитому мосту.

Напомним, что на прошлой неделе Албин дал поручение комитету по развитию транспортной инфраструктуры, письмо он составил после того, как в воскресенье, 27 мая, на Ленсоветовской дороге очередной грузовой автомобиль застрял под переправой с надписью «Газель» не проедет». 30 мая вице-губернатор дал КРТИ заняться решением проблемы. Ведомству необходимо в течение 3 дней установить дополнительные знаки о габаритах высоты проезда под мостом либо найти средства для привлечения внимания водителей. Кроме того, в течение недели Албин поручил представить на рассмотрение варианты решений по увеличению расстояния между дорогой и мостом.

По материалам «ДП»