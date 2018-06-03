МЧС предупреждает о пожароопасной обстановке в лесах Ленобласти

По данным метеорологов, 3-4 июня в Выборгском районе Ленинградской области ожидается чрезвычайно пожароопасная обстановка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Помимо этого, в понедельник в отдельных районах возможны грозы, сопровождаемые порывами ветра скоростью до 15-17 метров в секунду.

Прогнозируется, что 4 июня пожароопасная обстановка сохранится на большей части территории Ленинградской области. В МЧС напомнили, что посещение лесов и въезд в них на автомобилях при таких условиях запрещен, кроме случаев, связанных с профессиональной деятельностью.

В воскресенье в регионе ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, днем – от плюс 21 до плюс 26 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

По материалам «ДП»

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