В Петербурге будут теплые и солнечные выходные
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фото: @giorgiosayy
В эту субботу и воскресенье Петербург ожидает теплая и солнечная погода. Днем температура прогреется и будет держаться на уровне +20…+23 градусов, без осадков. Ветер будет умеренным.
При этом ночью температура воздуха опустится до +14 градусов.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что май в Петербурге стал самым теплым за последние 100 лет.
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фото: @giorgiosayy
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