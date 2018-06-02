В Петербурге будут теплые и солнечные выходные

В эту субботу и воскресенье Петербург ожидает теплая и солнечная погода. Днем температура прогреется и будет держаться на уровне +20…+23 градусов, без осадков. Ветер будет умеренным.

При этом ночью температура воздуха опустится до +14 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что май в Петербурге стал самым теплым за последние 100 лет.