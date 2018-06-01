Фоторепортаж: как после реставрации выглядит «Храм Нептуна» в выборгском парке «Монрепо»

В выборгском парке «Монрепо» закончилась реставрация павильона «Храм Нептуна», который сгорел в июне 2011 года. У его подножия строители в скором времени засыпят грунт. Рядом высадили две сосны.

«Храм Нептуна» находится в северной части музея. Павильон построили на рубеже XVIII и XIX веков. В 1948 году его разобрали, а восстановили в 1999-м на основании фотографий и археологических раскопок.