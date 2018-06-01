18+

Фоторепортаж: как после реставрации выглядит «Храм Нептуна» в выборгском парке «Монрепо»

В выборгском парке «Монрепо» закончилась реставрация павильона «Храм Нептуна», который сгорел в июне 2011 года. У его подножия строители в скором времени засыпят грунт. Рядом высадили две сосны. 

«Храм Нептуна» находится в северной части музея. Павильон построили на рубеже XVIII и XIX веков. В 1948 году его разобрали, а восстановили в 1999-м на основании фотографий и археологических раскопок. 

Фото


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров