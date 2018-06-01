В Петербурге после ремонта открывается 2-й Елагин мост

1 июня вечером в Петербурге будет открыт 2-й Елагин мост, который был закрыт на капитальный ремонт с 21 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

«Ремонт моста предусматривал полную разборку переправы с утилизацией всех деревянных конструкций, восстановлением металлических конструкций стационарных и разводных пролетов и опор, а также возведение новых фундаментов всех опор и устоев и замену опор освещения и осветительных приборов на светодиодные», — говорится в сообщении.

2-й Елагин мост соединяет два острова — Елагин и Крестовский — и является продолжением Рюхиной улицы. Длина переправы составляет около 142 м, ширина — 114,5 м. Он был открыт в 1852 году и реконструировали в 1948-1950 году.

По материалам «ДП»