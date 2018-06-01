Как особняк Половцова стал одним из самых роскошных домов Петербурга

Владельцы особняка на Большой Морской, 52

На памятной доске нет точной даты постройки дома. Менялись владельцы, и, будто развивающийся город, менялся этот особняк. Первыми участок купили Бутурлины, но спустя несколько лет продали. В 1770-х его приобрел великий канцлер Головкин – тогда на планах появилась первая каменная постройка.

Головкины были близки к императорской семье, но во времена Анны Иоанновны их обвинили в заговоре и отправили в ссылку. При Екатерине Второй они вернулись в Петербург и продали этот участок. Это дало начало череде известных фамилий хозяев здания. Одними из них были Левашовы, семья дала приют известным «изгнанникам»: южноамериканскому революционеру Франциско Миранда и графу д'Артуа (французскому королю Карлу Х) – последнему из Бурбонов. Летние каникулы в особняке проводила соратница Екатерины Второй – Екатерина Дашкова.

В XIX веке дом купил знаменитый барон Штиглиц для своей воспитанницы. Богатая, но бездетная семья Александра Людвиговича взяла на себя опекунство над внебрачной дочерью Михаила Павловича Романова – Надеждой. Особняк стал ее приданым, предполагалось, что девушка выйдет замуж за какую-нибудь титулованную особу, но брак был заключен по любви – Надежда Михайловна стала женой небогатого дворянина Половцова. Именно Александр Александрович уговорил барона Штиглица направить свои средства на училище рисования – так в Петербурге появилась академия Штиглица.