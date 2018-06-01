Как особняк Половцова стал одним из самых роскошных домов Петербурга
Десятки видов дерева и мрамора, золото от пола до потолка и яркий шелк на стенах: особняк Половцова на Большой Морской, 52 – одно из самых интересных зданий Петербурга. Вместе с проектом «Открытый город» и экскурсоводом Ириной Горбовской мы прогулялись по дому и узнали, что в нем происходило 100 и 200 лет назад.
Владельцы особняка на Большой Морской, 52
На памятной доске нет точной даты постройки дома. Менялись владельцы, и, будто развивающийся город, менялся этот особняк. Первыми участок купили Бутурлины, но спустя несколько лет продали. В 1770-х его приобрел великий канцлер Головкин – тогда на планах появилась первая каменная постройка.
Головкины были близки к императорской семье, но во времена Анны Иоанновны их обвинили в заговоре и отправили в ссылку. При Екатерине Второй они вернулись в Петербург и продали этот участок. Это дало начало череде известных фамилий хозяев здания. Одними из них были Левашовы, семья дала приют известным «изгнанникам»: южноамериканскому революционеру Франциско Миранда и графу д'Артуа (французскому королю Карлу Х) – последнему из Бурбонов. Летние каникулы в особняке проводила соратница Екатерины Второй – Екатерина Дашкова.
В XIX веке дом купил знаменитый барон Штиглиц для своей воспитанницы. Богатая, но бездетная семья Александра Людвиговича взяла на себя опекунство над внебрачной дочерью Михаила Павловича Романова – Надеждой. Особняк стал ее приданым, предполагалось, что девушка выйдет замуж за какую-нибудь титулованную особу, но брак был заключен по любви – Надежда Михайловна стала женой небогатого дворянина Половцова. Именно Александр Александрович уговорил барона Штиглица направить свои средства на училище рисования – так в Петербурге появилась академия Штиглица.
О семье Половцовых
Александр Александрович окончил училище правоведения, а затем поступил на работу в сенат. Закончил службу он в чине статс-секретаря Александра III и государственного секретаря и до самой смерти оставался членом Государственного совета. Половцова можно увидеть на картине Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета» в Русском музее, его портрет написал Кустодиев – полотно висит в Третьяковской галерее. Половцов стоял у истоков создания Императорского российского исторического общества, поэтому их первые собрания проходили в Большой дубовой библиотеке этого дома.
Многое о жизни Половцова можно узнать из его «Дневников государственного секретаря», книга есть свободном доступе в интернете. Надежда Михайловна, его жена, родила четверых детей. Она была младше мужа, но, тем не менее, ушла из жизни первой в 1908 году, скоропостижно скончавшись от неожиданной болезни. Александр Александрович тяжело перенес утрату – уехал в свое имение и прекратил государственную деятельность. Там он перенес, как тогда говорили, «апоплексический удар», без Надежды Михайловны он прожил девять месяцев. Род Половцовых по линии Александра Александровича растворился – прямых потомков уже не осталось.
Половцовы были образованными людьми, умели ценить прекрасное. В их жизни будто было больше времени, чем у нас. Александр Александрович успевал и трудиться, и находить и приобретать редкие произведения искусства, и уделять много времени семье. Всего за 15 лет они собрали невероятную коллекцию, имевшую европейское значение.
Частная коллекция Половцовых
Огромная часть частной коллекции Половцовых была отдана в Эрмитаж и музей Штиглица. Их собрание – треть коллекции прикладного искусства главного музея Петербурга. В их распоряжении были роскошные шпалеры, заказанные Людовиком XIII. При заключении Тильзитского мира Наполеон подарил их Александру I. Возможно, император передарил их графу Толстому, потому что именно у его потомков их приобрел Половцов. В Зимний дворец они попали после революции, там их по сей день можно увидеть в отдельной галерее.
Исторические интерьеры особняка
Первый этаж: парадная лестница и вестибюль
Парадная лестница и вестибюль приобрели свой нынешний вид не сразу. При Гагарине сделали ступени и перила из мрамора, а при Половцове стены оформили стиле необарокко. На лестнице можно увидеть монограмму семьи Половцовых: две буквы «а» – дочь Анна и сын Александр, «н» – Надежды, дочь и мать, и буква «п» – Петр. Также различимы символы семейства: весы и меч – знаки правосудия, факел и указующий перст – их просветительская деятельность.
Эркерная и Зеленая гостиные
Эркерная и Зеленая гостиные хранят воспоминания о больших приемах. По периметру эркера стояли розовые розы, а сама комната была обставлена мягкой мебелью. Барочный камин определил оформление декора падуги потолка. На старинных фотографиях видно, что стены были драпированы шелком, расшитым золотом. Зеленая гостиная оформлена в стиле рококо Людовика ХIV.
Малиновая гостиная
В Малиновой гостиной сохранился шелк конца XIX века. Белоснежный потолок, будто фарфоровый, контрастирует с цветом стен. Ткани и стекло утрачены безвозвратно, их было почти невозможно сохранить. Реставрация позволила вернуть подлинный, сочный малиновый цвет стен. Ореховые резные двери также сохранились.
Белый зал и малая нотная библиотека
Как только приглашенные на прием были в сборе, свои двери открывал Белый зал. В декоре ведущее место занимает музыкальная тематика, потому что здесь гости танцевали. В отделке использовано сразу три оттенка золота – оливковый, желтый и белый. Во времена Половцовых можно было увидеть еще и роскошные бра напротив зеркал. В конце XIX века все стили уже были придуманы: и классика, и рококо, и барокко, архитекторы начали смешивать приемы. Сформировалась эклектика – именно ее отобразил в себе этот богато украшенный зал: китайские драконы, маскароны Людовика XIV, мраморные наличники.
Малая нотная библиотека оформлялась с особым трепетом. На антресолях располагались музыканты, а танцующие пары входили сюда, чтобы вернуться в зал уже через другую дверь. Звук попадал в Белый зал через открытые двери и маленький балкончик, который нес функцию граммофонной трубы, усилителя. Паркеты в Бронзовом зале, Белом зале и малой нотной библиотеке – подлинные, отреставрированные.
Каминный холл
Камин в центре зала сделан из двух видов мрамора. Зал оформлен в готическом стиле: дубовые двери, декоративный потолок с кессонной лепкой, массивная бронзовая люстра кадильной формы.
Большая дубовая библиотека
В центре библиотеки камин XVI века флорентийской работы, а над ним – скульптуры XIX века, что представляет собой причудливое слияние абсолютно разных и далеких друг от друга столетий. Здесь есть необычная, но совершенно неудобная лестница, ведущая на антресольный этаж. Собрание книг создавалось на протяжении многих лет, однако Союзу архитекторов полки были переданы уже пустыми – куда оно исчезло, неизвестно. Этот зал единственный пострадал во время Блокады.
Парадная столовая
Парадная столовая – жемчужина особняка Половцова. Этот шедевр был создан всего за два года, аналогов нет ни у нас в городе, ни где-либо в другом месте. В отделке стен использовано 11 видов мрамора. Наверху задумывался подвесной сад с экзотическими растениями, недоступный для гостей. Зал уникален освещением – солнечные лучи попадали сюда через большое световое окно в потолке. Здесь принимали членов императорской семьи. На полу – подлинный паркет из девяти пород дерева.
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Текст и фото: Александра Березовская
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