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В центре Петербурга развесили 100 карт с маршрутом героя повести Хармса

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В центре Петербурга развесили 100 карт и табличек «Петербург-Ленинград Даниила Хармса», посвященных творчеству главного обэриута. Инициаторами акции стали создатели спектакля-променада «Маршрут „Старухи“», основанного на одноименной повести писателя. В пяти картах указано, как получить бесплатный билет на спектакль.

Путь главного героя повести «Старухи» выделен синим цветом, красным — маршрут Якова Друскина и Марины Малич, которые в 1941 спасли чемодан с рукописями Хармса и Введенского.


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