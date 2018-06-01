В центре Петербурга развесили 100 карт с маршрутом героя повести Хармса

В центре Петербурга развесили 100 карт и табличек «Петербург-Ленинград Даниила Хармса», посвященных творчеству главного обэриута. Инициаторами акции стали создатели спектакля-променада «Маршрут „Старухи“», основанного на одноименной повести писателя. В пяти картах указано, как получить бесплатный билет на спектакль.

Путь главного героя повести «Старухи» выделен синим цветом, красным — маршрут Якова Друскина и Марины Малич, которые в 1941 спасли чемодан с рукописями Хармса и Введенского.