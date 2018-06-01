Фото дня: атака клонов в руководстве СИЗО «Кресты»

Кажется, известный петербургский СИЗО «Кресты» захватили клоны: на официальном сайте тюрьмы в разделе «руководство учреждения» указана информация о начальнике следственного изолятора, его заместителях и начальнике отдела охраны, но почему-то все эти люди (включая одну женщину) выглядят как один мужчина средних лет в погонах. Кому именно из руководства принадлежит фотография, остается только догадываться.

Напомним, в декабре прошлого года открыли самый крупный следственный изолятор в Европе «Кресты-2». Учреждение строили на протяжении 10 лет. После открытия СИЗО некоторые посетители жаловались,что не могут попасть на свидания с заключенными, в некоторых частях здания нет отопления, а арестанты сидят на сухом пайке. Видео с интерьерами нового петербургского СИЗО «Кресты-2» можно посмотреть здесь.