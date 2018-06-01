Синоптики предупреждают о дожде в Петербурге

В Петербурге вечером 1 июня ожидается кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр. Столбик термометра днем 1 июня поднимется до 20 градусов, ночью — до 14 градусов. Осадки ожидают также в ночь с 1 на 2 июня.

Этот май запомнится петербуржцам надолго, ведь он стал самым теплым за последние 100 лет. Ранее главный синоптик города рассказал, что период с 11 по 20 мая в городе стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. За последний месяц весны в городе зафиксировали не один температурный рекорд. Благодаря беспрецедентно теплой и сухой погоде в петербургских парках и скверах наблюдалось буйное цветение деревьев.