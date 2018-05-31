Под «Мостом глупости» проехала «Газель», не получив никаких повреждений

На видео фургон проходит под мостом медленно, задевая крышей кузова своды моста, но в итоге выезжает из-под него без повреждений. Такое произошло впервые за всю историю наблюдений за необычным мостом.

Путепроводом ранее занялся вице-губернатор Игорь Албин: он дал поручение комитету по развитию транспортной инфраструктуры в течение трех дней установить знаки, информирующие о габаритах высоты проезда под мостом.