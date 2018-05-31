Под «Мостом глупости» проехала «Газель», не получив никаких повреждений
Под «мостом глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге впервые проехала «Газель», не получив никаких повреждений. Чудо сняли на видео и выложили в официальном аккаунте переправы в Twitter.
Только что мы чуть не зафиксировали 151ю Газель, но водители похоже начали мазать крышу вазелином и эта прошла жёстко, прошаркав обе крайние балки моста. Пришлось подстраховывать водителя сбоку. pic.twitter.com/camhezGVSM— Мост глупости (@FoolsBridge) 31 мая 2018 г.
На видео фургон проходит под мостом медленно, задевая крышей кузова своды моста, но в итоге выезжает из-под него без повреждений. Такое произошло впервые за всю историю наблюдений за необычным мостом.
Путепроводом ранее занялся вице-губернатор Игорь Албин: он дал поручение комитету по развитию транспортной инфраструктуры в течение трех дней установить знаки, информирующие о габаритах высоты проезда под мостом.
Напомним, 27 мая путепровод на Софийской улице, прозванный в Петербурге «Мостом глупости» отметил собственный юбилей, «поймав» 150-ю «Газель», что вызвало очень широкий общественный резонанс. На нем висит плакат: «Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!» — и, тем, не менее, машины продолжают игнорировать это сообщение. По этому случаю научный сотрудник петербургского Института Пастера вырастил в чашке Петри картину из бактерий. Об этом сообщает официальный Twitter переправы.
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