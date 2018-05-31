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Под «Мостом глупости» проехала «Газель», не получив никаких повреждений

Под «мостом глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге впервые проехала «Газель», не получив никаких повреждений. Чудо сняли на видео и выложили в официальном аккаунте переправы в Twitter.

 

На видео фургон проходит под мостом медленно, задевая крышей кузова своды моста, но в итоге выезжает из-под него без повреждений. Такое произошло впервые за всю историю наблюдений за необычным мостом. 

Путепроводом ранее занялся вице-губернатор Игорь Албин: он дал поручение комитету по развитию транспортной инфраструктуры в течение трех дней установить знаки, информирующие о габаритах высоты проезда под мостом.

Напомним, 27 мая путепровод на Софийской улице, прозванный в Петербурге «Мостом глупости» отметил собственный юбилей, «поймав» 150-ю «Газель», что вызвало очень широкий общественный резонанс. На нем висит плакат: «Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!» — и, тем, не менее, машины продолжают игнорировать это сообщение. По этому случаю научный сотрудник петербургского Института Пастера вырастил в чашке Петри картину из бактерий. Об этом сообщает официальный Twitter переправы.


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