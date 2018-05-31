Запрет шашлыков и алкоголя, разрешение наркотиков и ЛГБТ: как изменится Петербург к ЧМ-2018

Ограничение движения

Движение в городе уже начали ограничивать: с 24 мая до 26 июля для автомобилистов закрыта Конюшенная площадь.

С 30 мая по 9 июня и с 16 по 26 июля также перекроют движение по Царицынскому проезду и четной стороне Большой Конюшенной на участке от Шведского переулка до Конюшенной площади.

10 июня по 15 июля движение по набережной Мойки в сторону Лебяжьей канавки будет односторонним. Помимо этого будет перекрыто движение по четной стороне Большой Конюшенной на участке до Конюшенной площади, Царицынскому проезду и по набережной реки Мойки на участке до Аптекарского переулка.

С 10 июня по 15 июля будет введен пропускной режим для движения по набережной канала Грибоедова, Большой Конюшенной и Конюшенному переулку.

Кроме того, появятся специальные пешеходные зоны безопасности, так называемые «последние мили». Они представляют собой территории радиусом 1–2 километра вокруг стадиона, где проходит матч. Доступ к этой зоне будут иметь, помимо транспорта чемпионата, только жители близлежащих домов по специальным пропускам. Для получения такого пропуска нужны паспорт, документы на машину и на квартиру.