Запрет шашлыков и алкоголя, разрешение наркотиков и ЛГБТ: как изменится Петербург к ЧМ-2018
Через две недели в России стартует чемпионат мира по футболу. В Петербурге пройдут четыре матча: 15, 19, 22 и 26 июня. К этим нескольким дням город готовился долгие годы: строились стадионы и мосты, открывались новые станции и ремонтировались дороги. В дни мундиаля город будет жить по особенным правилам: изменится график развода мостов и работы метро, будет ограничен проезд по нескольким улицам и продажа алкоголя. Мы собрали вместе все нововведения.
Ограничение движения
Движение в городе уже начали ограничивать: с 24 мая до 26 июля для автомобилистов закрыта Конюшенная площадь.
С 30 мая по 9 июня и с 16 по 26 июля также перекроют движение по Царицынскому проезду и четной стороне Большой Конюшенной на участке от Шведского переулка до Конюшенной площади.
10 июня по 15 июля движение по набережной Мойки в сторону Лебяжьей канавки будет односторонним. Помимо этого будет перекрыто движение по четной стороне Большой Конюшенной на участке до Конюшенной площади, Царицынскому проезду и по набережной реки Мойки на участке до Аптекарского переулка.
С 10 июня по 15 июля будет введен пропускной режим для движения по набережной канала Грибоедова, Большой Конюшенной и Конюшенному переулку.
Кроме того, появятся специальные пешеходные зоны безопасности, так называемые «последние мили». Они представляют собой территории радиусом 1–2 километра вокруг стадиона, где проходит матч. Доступ к этой зоне будут иметь, помимо транспорта чемпионата, только жители близлежащих домов по специальным пропускам. Для получения такого пропуска нужны паспорт, документы на машину и на квартиру.
Метро и развод мостов
Метро будет работать дольше в дни вечерних матчей — 19 и 26 июня. Также в эти даты график разводки мостов изменят так, чтобы до 3 часов ночи можно было попасть с Петроградской стороны в центр и обратно (Петроградский и Центральный районы связывает напрямую Троицкий мост, также можно добраться через Васильевский остров и Выборгскую сторону). Болельщики, имеющие билеты на матчи, смогут ездить на общественном транспорте бесплатно.
Новые станции открыли, но на дни ЧМ с их использованием могут возникнуть проблемы: например, «Новокрестовская» будет доступна только для посещения стадиона «Зенит-Арена».
Кроме того, была расширена «Василеостровская»: на станции разобрали помещения, из-за которых некоторые двери прибывающих поездов не открывались.
Ограничения на продажу алкоголя
Купить спиртное будет невозможно на территории Конюшенной площади и возле нее — там, где разместится фан-зона болельщиков FIFA. Помимо этого, ограничения на продажу алкоголя будут действовать на территории вокруг стадиона «Санкт-Петербург» и в Парке 300-летия — запрет будет действовать за день до игры и в день матча.
Также введены штрафы для баров, секс-шопов, саун и интернет-клубов за отсутствие табличек, предупреждающих об ограничениях для несовершеннолетних.
Огромный бар в Гостином Дворе
Зато отвести душу можно в «Гастропабе 100 ярдов» — под него отвели весь второй этаж Невской линии Гостиного Двора. По всей парадной галерее от Садовой до Перинной установили шестнадцать барных стоек с тремя пивными кранами на каждой. Живые трансляции матчей мундиаля посетители увидят на тридцати мониторах, которые расположены по всему бару, каждый матч будет проводить комментатор, организаторы планируют приглашать спортивных звезд — Геннадия Орлова и других. Заведение проработает до конца лета.
Также в концертный зал Гостиного Двора переселилась часть экспозиции Государственного музея спорта. Посмотреть на золотой мяч вратаря Льва Яшина, экипировку футболистов столетней давности и другие футбольные раритеты можно бесплатно.
Запрет шашлыков
Ради пожарной безопасности во время проведения чемпионата запрещено разводить костры, сжигать траву и жарить шашлыки на мангалах. В случае, если обстановка с пожарами в лесах осложнится, власти города полностью запретят их посещение. Помимо этого пожарные службы планируют запретить разжигание костров в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.
Нарушение грозит штрафами до 5 тысяч рублей для граждан и до 40 тысяч рублей для должностных лиц. Юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Бесплатный Wi-Fi на вокзалах
Бесплатный беспроводной интернет к событию появится на 136 вокзалах страны, среди которых и петербургские, а также областные: Павловск, Царское Село, Стрельна и остановка «Аэропорт». Авторизацию нужно пройти только один раз, после чего устройство будет подключаться к Wi-Fi автоматически на любом вокзале.
Концерт Земфиры
Якобы завершившая карьеру певица по такому экстраординарному поводу выступит в Ледовом дворце 12 июля — сначала организаторы пообещали сделать концерт бесплатным, но позже заявили, что за вход нужно будет заплатить от 3 до 6 тысяч рублей.
Разрешение наркотиков
Гости чемпионата мира смогут проносить на матчи наркотические и психотропные препараты при наличии рецепта от врача. В числе разрешенных препаратов — марихуана, кокаин, амфетамин и около сотни наименований. Объем проносимых веществ не должен превышать тот, что указан в рецепте. Россияне и граждане других стран имеют право взять с собой до семи разных препаратов, но не более одной упаковки каждого, если другой объем не указан в документе. Курить на стадионах запрещено.
Изменение отношения к ЛГБТ
Оргкомитет мундиаля заявил о том, что болельщикам-гомосексуалам разрешено держаться за руки и целоваться на стадионах во время ЧМ-2018 по футболу. «Любые проявления эмоций и выражения чувств, не нарушающие общественный порядок и соответствующие общекультурным принципам поведения, являются естественной и неотъемлемой частью футбола. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 не исключение и призван стать максимально комфортным и гостеприимным для всех гостей и участников турнира», — рассказали организаторы. Также лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры смогут остановиться в специальном Доме ЛГБТ-гордости.
Изменение правил регистрации
с 25 мая по 25 июля все приезжающие в Петербург, включая болельщиков, должны получить временную регистрацию в течение трех дней, а не трех месяцев, как раньше. При этом онлайн это сделать нельзя — придется прийти в МВД или МФЦ лично, взяв с собой паспорт и документ, подтверждающий временное проживание, — например, договор аренды. Госпошлина за услугу не взимается. Нововведения не коснутся только россиян, которые будут жить в лицензированной гостинице или санатории. За нарушение грозит штраф до 3 тысяч рублей.
Запрет митингов
С 25 мая действует президентсткий указ, ограничивающий проведение публичных акций. Согласно нему собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с футболом, могут проводиться только в тех местах, которые определят местные власти после согласования с ФСБ и МВД. Также заранее оговорено должно быть количество участников акции и ее продолжительность. Впервые этот указ действовал год назад во время Кубка конфедераций, тогда он стал поводом для массовых задержаний нескольких сотен петербуржцев 12 июня на Марсовом поле.
Ограничение полетов
Над Петербургом с 1 июня по 17 июля введена зона ограничения полетов, запрет коснулся гражданских беспилотников, его радиус — 110 км, то есть не только Петербург, но и Ленобласть. Разрешение на использование воздушного пространства нужно получать у региональных межведомственных штабах по обеспечению безопасности. От нелегальных дронов Крестовский остров будут защищать средства ПВО.
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