Во время ЧМ в Петербурге изменят график разводки мостов

В дни проведения ЧМ-2018 в Петербурге изменится график разводки мостов. Помимо этого в городе продлят работу метро.

Городская подземка будет работать дольше в дни поздних матчей, начинающихся в 21:00. Кроме того, график разведения мостов изменят, чтобы транспорт мог передвигаться между Петроградским и Центральным районом до 3 часов ночи. Владельцы билетов на матчи смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.