Появилась карта тематических маршрутов от «Зенит-арены» до всех ближайших мостов

«Мостотрест» запустил проект «Футбольная сборная мостов Петербурга»: компания составила карту тематических маршрутов от каждого из мостов, расположенных рядом со стадионом «Санкт-Петербург». Посмотреть ее можно на сайте предприятия. С 10 июня проект будет доступен на английском и китайском языках.

В список входят 11 переправ: Большой Петровский, Мало-Крестовский, Большой Крестовский, Лазаревский, 1-й Елагин, 2-й Елагин, 3-й Елагин, 14-й Каменноостровский, Молодежный, Яхтенный мосты, а также временный пешеходный мост от станции метро «Новокрестовская».

Тематические маршруты включают в себя достопримечательности, кафе и рестораны, места отдыха и активного досуга, остановки общественного транспорта и станции метро. Например, посетителям предлагают путь «Выпить-закусить» (от Большого Петровского моста), «Исторические дачи» (от 14-го Каменноостровского моста), «Петербург в XXI веке» (от Яхтенного моста) и другие.