В Петербурге выбрали проект стелы «Нулевая верста» для Главпочтамта

«Почта России» подвела итоги конкурса на лучший проект стелы «Нулевая верста». Наибольшее количество голосов среди петербуржцев набрал проект Григория Жинкова. Об этом «Собака.ru» рассказали в пресс-службе компании.

Проект Григория Жинкова оказался наиболее близок исторически сложившемуся художественно- архитектурному стилю верстовых столбов середины 18 века, расположенных в Петербурге по дороге в Царское Село. Стелу по его эскизу изготовят из натурального камня.

Автор дополнил исторический облик памятной стелы современными технологиями 3D- изображения и дополненной реальности. «Я стремился соединить в своем проекте историческое наследие и цифровую современность, – сказал победитель конкурса. – Приятно, что горожане оценили мою смелую задумку и очень надеюсь, что нам совместно с Почтой России удастся воплотить ее в жизнь».

Электронные часы на столбе напоминают о Солнечных часах, тех, что установлены на первом и последнем верстовом столбе пути следования из Петербурга в Царское Село. Они выполнены в виде почтового индекса – изображения календарной даты и времени, и расположены по двум сторонам обелиска.