«Мостом глупости» занялся вице-губернатор Игорь Албин

Вице-губернатор Игорь Албин дал поручение комитету по развитию транспортной инфраструктуры, сообщает 30 мая аппарат вице-губернатора.

Напомним, 27 мая путепровод на Софийской улице, прозванный в Петербурге «Мостом глупости» отметил собственный юбилей, «поймав» 150-ю «Газель», что вызвало очень широкий общественный резонанс. На нем висит плакат: «Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!» — и, тем, не менее, машины продолжают игнорировать это сообщение. По этому случаю научный сотрудник петербургского Института Пастера вырастил в чашке Петри картину из бактерий. Об этом сообщает официальный Twitter переправы.

29 мая депутат Законодательного собрания города, член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Алексей Цивилев направил Албину обращение с просьбой принять меры.

«Статистика происшествий заставляет органы власти вернуться к рассмотрению «узкого места» на улично-дорожной сети города», – отмечается в сообщении пресс-службы Албина. Чиновник поручил КРТИ в течение трех дней установить знаки, информирующие о габаритах высоты проезда под мостом через левый приток реки Кузьминки по Ленсоветовской дороге и «применить дополнительные технически средства привлечения внимания водителей на подъезде к объекту».

По материалам «Фонтанки»