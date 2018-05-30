Деревне Кудрово присвоили статус города

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на заседании 30 мая одобрили в первом чтении проект закона о смене статуса Кудрово. Из деревни этот населенный пункт превратится в город. Местные активисты боролись за смену статуса два года.

Инициативу в региональный парламент внес губернатор Александр Дрозденко. Предполагается, что на жизни рядовых граждан преобразования не окажут каких-либо существенных изменений, а местные органы власти, как и прежде, останутся в Заневке.

Помимо общей численности населения и количества построенных многоквартирных домов, в Кудрово сформировалась своя транспортная и общественно-деловая инфраструктура. На территории, ограниченной Кольцевой автодорогой, Мурманским шоссе и юго-восточными границами Петербурга, работают около 350 индивидуальных предпринимателей и около 500 юридических лиц, включая крупные торговые сети IKEA, «Спар», «Семья», «Дикси», «Лента», «Ашан», «Магнит».

На территории деревни есть производственные предприятия ЗАО «ФАП», ООО «Мебельная фурнитура» и ЗАО «СУ 53». В социальную инфраструктуру входят шесть дошкольных образовательных учреждений на 793 места, два частных детсада, две школы на 2,5 тыс. учащихся, врачебные отделения со станцией скорой помощи, почта и два спорткомплекса с одним бассейном. В перспективе число мест в детсадах планируется увеличить до 3,5 тыс. мест, а в школах — до 8,2 тыс.

По материалам «ДП»