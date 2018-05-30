Стало известно, где в Петербурге может появиться гигантское колесо обозрения

Комитет по инвестициям Петербурга рассмотрит три участка для установки в Петербурге гигантского колеса обозрения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Среди возможных локаций — Петровская, Английская и Университетская набережные. «Они выбраны как оптимальные по ряду важных для проекта параметров: с точки зрения наличия туристических маршрутов, доступа к достопримечательностям города, маршрутам экскурсионных автобусов, доступу к воде и транспортным артериям», — рассказали нам в пресс-службе Комитета по инвестициям.

Обсуждаются варианты высоты аттракциона — до 140 метров и ниже. План строительства будет обговариваться с ЮНЕСКО (по всем охраняемым зонам), также в Комитете по инвестициям заверили, что при установке аттракциона будут соблюдены все градостроительные законы и проведены публичные слушания.

Изначально во время переговоров о строительстве колеса на ПМЭФ в 2017 году обсуждалось, что вокруг него также построят гостиницу, торговый комплекс и креативное пространство. Предполагалось, что билет на колесо, по предварительным оценкам, будет стоить 1000 рублей. В отличие от стандартных колес обозрения, новое сооружение предполагает принципиально другую конструкцию, сходную со знаменитым London Eye: 36 большие кабины, в каждой из которых может поместиться до 30 человек. На строительство по предварительным данным уйдет от трех до пяти лет.

При этом градозащитники считают, что установка колеса обозрения противоречит закону об охране памятников: так, председатель Петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов назвал идею построить 170-метровое колесо на одной из центральных набережных «абсурдной», ведь разрешенный высотный предел строительства на набережных составляет всего 40 метров. Получается, что высота аттракциона превышает допустимую более чем в 4 раза.