В Петербурге похолодает, в области ждут ночные заморозки

В ближайшие дни в Петербурге ожидаются переменная облачность и северный ветер, воздух не прогреется выше +16.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, осадков при этом все же не ожидается, днем синоптики обещают до +16, ночью до +9.

В ночь на 1 июня в пригородах ожидается всего +3 градуса, в некоторых районах области и вовсе возможны заморозки, до -2 градусов. Однако днем столбик термометра вновь поднимется до +20 градусов. К вечеру возможен дождь.

Напомним, на прошлой неделе метеорологи объявили в Петербурге и Ленобласти оранжевый уровень опасности — в эти дни возник повышенный риск возникновения лесных пожаров.

Вторая декада мая стала одной из самых теплых в Петербурге. По словам главного синоптика города Александра Колесова, средняя температура с 11 по 20 мая достигла 17,5 градусов. Выше она была только в 2010-м (18,1) и 1975-м (18,7). В середине месяца температура воздуха побила исторический рекорд - столбик термометра поднялся до 30 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд – плюс 27 градусов – был 43 года назад.

Фото: @__erratic__