Петербург вошел в рейтинг самых дорогих городов мира

Петербург занял 51-е место, Москва оказалась на 54-й строчке в рейтинге самых дорогих городов мира по версии банка UBS. При этом по уровню доходов населения обе столицы находятся на 63-м и 66-м местах, по покупательской способности — на 59-й и 68-й строчках соответственно.

Всего в список вошли 77 городов мира. Самым дорогим стал Цюрих, в пятерку также вошли Женева, Осло, Копенгаген и Нью-Йорк. Наиболее дешевым для жизни городом из входящих в список признан Каир, 75-ю строчку занял Киев. Самые высокие доходы оказались у жителей Женевы, а самые низкие — у жителей Каира.

В марте Петербург занял третье место в списке самых быстро дорожающих для проживания городов мира по версии аналитиков The Economist Intelligence Unit (EIU), подразделения журнала The Economist. Москва в этом рейтинге заняла восьмое место. В общем рейтинге EIU самых дорогих городов российская столица занимает 86-е место, а Петербург — 98-ю строчку.

По материалам "ДП"