UPD: В Петербурге горит «Пассаж»

Петербуржцы сообщают, что дым к 20:25 с улицы не видно. Многие пишут, что на месте не менее 10 пожарных расчетов. Информация о пострадавших не поступала. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. В МЧС это означает, что обстановка сложная, требуются дополнительные силы.

Возгорание локализовали, ранг сложности понизили. В 20:40 пожарные ликвидировали открытое горение