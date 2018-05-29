UPD: В Петербурге горит «Пассаж»
Как сообщают очевидцы, около 20.00 вторника на Невском проспекте, у дома 48, работают меньше семи пожарных расчетов. Центральный вход в торговый центр перекрыт автолестницей.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 19:45 по мск. Пожар тушат по 3 номеру сложности, горит надстройка на кровле здания на площади 80 кв. м. Работают 24 единицы техники и 107 человек личного состава. Данных о пострадавших нет.
Петербуржцы сообщают, что дым к 20:25 с улицы не видно. Многие пишут, что на месте не менее 10 пожарных расчетов. Информация о пострадавших не поступала. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. В МЧС это означает, что обстановка сложная, требуются дополнительные силы.
Возгорание локализовали, ранг сложности понизили. В 20:40 пожарные ликвидировали открытое горение
По материалам "Фонтанки"
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