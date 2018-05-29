Прокрастинация и любовь к кофе: 12 вещей, которые отличают петербуржцев от других россиян

Петербургский экскурсовод и блогер Татьяна Мэй составил список из 12 вещей, которые отличают петербуржцев от жителей других городов, сообщает издание «Газета.ру».

Во-первых, это отстраненность и склонность к автономности - эти черты автор списка связывает с «островным синдромом» из-за деления города на несколько островов.

Далее Мэй выделяет стремление горожан просвещать гостей города о его истории и маршрутах, а также локальный патриотизм. Петербуржцы, по ее мнению, в первую очередь идентифицируют себя как европейцы. Еще одной отличительной особенностью жителей нашего города является страсть к кофе.

Типичные петербуржцы — прокрастинаторы, потому что в городе «не принято суетиться». Блогер также отмечает трепетное отношение жителей к истории и наследию Петербурга. Но не только к истории: Мэй считает, что у петербуржцев особое отношение к еде (влияние блокады).

И, конечно же, мы спокойнее, чем жители других городов, относимся к дождю, также любим литературу и с трудом сдерживаем себя, когда видим ошибки в русском языке. В заключении экскурсовод отметила, что петербуржцам свойственна подчеркнутая вежливость в речи, которую зачастую принимают за снобизм.