В петербургской подземке объяснили, почему в метро дует ветер

В Telegram-канале «Метро. Повседневности» ответили на вопрос, почему в подземке дует ветер.

Оказалось, что в метро есть вентиляционные шахты, которые при строительстве станций и тоннелей используют как транспортные участки, а при эксплуатации — как каналы воздухообмена. Это шахты подают воздух с поверхности в подземку и удаляют из метро углекислые, выхлопные и прочие газы.

За час вентиляционные установки перерабатывают несколько кубометров воздуха. В летний сезон в дневное время приток воздуха на станции снижается, а объем выброса увеличивается, так как происходят необходимые проветривания.

Кроме того, когда поезд едет в тоннеле, перед составом образуется избыточное давление воздуха, а позади него воздух разряжается. Из-за этого возникает напор, а поезд проветривает тоннель и выводит из него ветер, который и ощущают пассажиры на платформе.

Ранее в метрополитене объяснили, почему поручень эскалатора движется быстрее ступенек, как появились жетоны и турникеты, зачем сигналят машинисты поездов, почему на станциях нет туалетов и урн, а также назвали причины, по которым не на всех станциях есть пандусы и лестничные подъемники и рассказали, почему нет пересадки между зеленой и фиолетовой линиями и появится ли она в будущем.

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