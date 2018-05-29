18+

В Петербурге появился первый сериал о мифах и легендах метро

 

К 315-летию Петербурга искусствовед и деятель индустрии моды Алиса Супоницкая выпустила первую серию проекта «Метро, которого нет» — научно-популярного сериала о нереализованных проектах, мифах и легендах петербургской подземки. Об этом «Собака.ru» рассказали представители Супоницкой. 

Пилотный выпуск посвящен дореволюционным и довоенным планам развития, а также различным курьезам, связанным с подземной архитектурой. Помимо достаточно известных фактов о резкой смене архитектурной стилистики в эпоху хрущевской оттепели, автор ролика и ее команда проводят расследование истории уникальной станции-призрака, скандальных элементов античной эротики в оформлении станций и планов создания надземного метро, которое размещалось бы на уровне вторых этажей городских зданий.

Съемки первой серии проходили в апреле и мае 2018 года. В фильме были совмещены как натурные съемки наземных павильонов с помощью коптеров, так и в строящихся тоннелях. 

Читайте также: Отсутствие туалетов, урн и кондиционеров — 8 главных вопросов петербуржцев о работе метро


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров