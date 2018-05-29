В Петербурге появился первый сериал о мифах и легендах метро

К 315-летию Петербурга искусствовед и деятель индустрии моды Алиса Супоницкая выпустила первую серию проекта «Метро, которого нет» — научно-популярного сериала о нереализованных проектах, мифах и легендах петербургской подземки. Об этом «Собака.ru» рассказали представители Супоницкой.

Пилотный выпуск посвящен дореволюционным и довоенным планам развития, а также различным курьезам, связанным с подземной архитектурой. Помимо достаточно известных фактов о резкой смене архитектурной стилистики в эпоху хрущевской оттепели, автор ролика и ее команда проводят расследование истории уникальной станции-призрака, скандальных элементов античной эротики в оформлении станций и планов создания надземного метро, которое размещалось бы на уровне вторых этажей городских зданий.

Съемки первой серии проходили в апреле и мае 2018 года. В фильме были совмещены как натурные съемки наземных павильонов с помощью коптеров, так и в строящихся тоннелях.

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