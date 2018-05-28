Как изменить жизнь к лучшему? Где черпать идеи для перемен? Как наука и инновации способствуют изменениям? – эти темы волнуют всех.

31 мая во флагманском магазине IQOS в ТРЦ «Галерея» Александр Рогов даст мастер-класс «Как изменить себя к лучшему – ТОП-10 советов».

На следующий день, 1 июня Мигель расскажет о своем опыте. Тема его выступления: «Как IQOS повлиял на мою жизнь. Шоу «Безликие» в Санкт-Петербурге»

Кроме того, только с 27 мая по 2 июня тонкий чехол для устройства вместе с цветным колпачком будут стоить 1490 рублей, а 31 мая и 01 июня стартовый сет (устройство и 3 пачки стиков) можно приобрести за 3490 рублей.

Подробности в официальном сообществе бренда ВКонтакте и Инстаграм. Или по телефону горячей линии 8 800 301 47 67 (бесплатно по всей России)



Сбор гостей в 18.30

Флагманский магазин IQOS, ТРЦ "Галерея"

Лиговский проспект, 30А