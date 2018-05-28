Петербургский ученый вырастил картину из микробов. На ней «ГАЗель» врезается в «Мост глупости»

Научный сотрудник Института Пастера вырастил в чашке Петри картину, посвященную юбилейной 150-ой «ГАЗелb», которая застряла под "Мостом глупости" в Петербурге. Об этом сообщает официальный Twitter переправы.

Картина нарисована бактериями, которые в процессе роста окрашивались в определенные цвета: Escherichiacoli — в розовый, Enterococcushirae — в синий, Enterococcusfaecalis — в зелено-голубой, Citrobacterbraakii — в серо-синий, Providenciarettgeri — в бурый, а Hafniaalvei обеспечили прозрачный фон.

Напомним, 27 мая путепровод на Софийской улице, прозванный в Петербурге «Мостом глупости», был готов принимать подарки на юбилей. На нем висит плакат: «Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!» —, и 27 мая мост поймал под собой 150-ю «Газель»

Сейчас на мосту висит новый баннер, праздничный. Он гласит: «Уже 150 ГАЗелек!» А вокруг — воздушные шарики.